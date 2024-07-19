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Байден заявил, что вернется к предвыборной кампании на следующей неделе

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден уже на следующей неделе вернется к предвыборной кампании. Сейчас его лечат от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Я с нетерпением жду возвращения на "предвыборную тропу" на следующей неделе, чтобы продолжить разоблачать угрозу программы Дональда Трампа "Проект 2025", одновременно отстаивая свой собственный послужной список и свое видение Америки: где мы сохраним нашу демократию, защитим наши права и свободы и создадим возможности для каждого", - сказано в заявлении президента США. 

Он также подчеркнул, что на предстоящем голосовании, которое состоится в ноябре, "ставки высоки, а выбор очевиден". 

Также глава государства раскритиковал речь экс-президента США Дональда Трампа на Республиканском национальном съезде в четверг вечером. По словам Байдена, Трамп "сосредоточился на своих собственных обидах, без плана по объединению нас и без плана по улучшению жизни для работающих людей".

Что предшествовало

Напомним, последнее время слухи о том, что Байден снимет свою кандидатуру на президентских выборах только усиливаются. В частности, по информации западных СМИ, такую возможность уже обсуждает семья президента США.

При этом в кампании Байдена такую информацию опровергают. Как отмечала глава предвыборной кампании президента США Джен О'Мэлли Диллон, Байден "лучший человек", который может конкурировать с Трампом.

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