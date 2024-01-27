Байден заявил, что готов закрыть границу США в случае кризиса, но нужен законопроект

Американский лидер отметил, что два месяца назад он поручил своей команде начать переговоры в Сенате, чтобы решить вопрос защиты границы.

"Вот уже несколько недель они этим занимаются. Работаем круглосуточно. То, что было согласовано, могло бы - если был бы принят закон - стать самым жестким и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границ, который когда-либо был", - подчеркнул Байден.

По его словам, новые решения дали бы ему полномочия закрыть границу в случае кризиса, если она будет перегружена.

Байден призывает Конгресс предоставить финансирование для защиты границы. В частности, это включает работу 1300 агентов пограничной службы, 375 иммиграционных судей, 1600 офицеров по убежищу и более 100 новейших инспекционных машин.

"И если бы мне предоставили такие полномочия, я бы воспользовался ими в тот день, когда подпишу закон. Обеспечение безопасности границы с помощью этих переговоров - победа для Америки. Для всех, кто требует усиления контроля, это способ сделать это. Если вы серьезно относитесь к кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу", - подчеркнул Байден.

Что этому предшествовало

Напомним, вопросы усиления южной границы США в последние месяцы стали чаще обсуждать в Конгрессе США. В частности, республиканцы требовали изменения законодательства, чтобы включить более радикальные предложения по защите границы с Мексикой. В обмен они обещали поддержать видение финансирования помощи для Украины и Израиля.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и для обеспечения помощи Украине. А сегодня CNN сообщил, что в Сенате США достигли соглашения по защите границы с Мексикой.

Тем временем в Техасе начали устанавливать ограждение на границе с Мексикой. Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей в вопросе защиты южной границы США от наплыва мигрантов.

В Белом доме подчеркнули, что считают "опасными" действия губернатора.