В Сенате США заключили сделку об ограничениях на границе с Мексикой, - CNN

В Сенате США согласились расширить полномочия страны, чтобы ограничить нелегальный поток мигрантов на границе с Мексикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Соглашение Сената, которое, вероятно, будет обнародовано уже на следующей неделе, также ускорит процесс предоставления убежища для рассмотрения дел в течение шести месяцев. По сегодняшней системе, для поиска убежища может потребоваться до 10 лет.

Как отмечает издание, это соглашение также открывает окно для переговоров по выделению финансирования для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Лидеры Сената надеются, что они смогут подключить соглашение к обсуждению.

Президент Джо Байден ранее заявил, что соглашение, над которым работали участники переговоров в Сенате, является жестким и справедливым.

"Это дало бы мне как президенту новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, когда она будет перегружена. И если бы мне дали эти полномочия, я бы использовал их в день, когда подпишу законопроект", - сказал Байден.

Согласно соглашению, Министерству внутренней безопасности США будет предоставлено новое чрезвычайное полномочие закрыть границу, если среднее ежедневное количество мигрантов достигнет 4000 в течение одной недели. Некоторым мигрантам разрешат остаться, если обнаружат, что они убегают от пыток или преследований в своих странах.

Кроме того, если количество пересечений превышает 8500 за один день, граница будет закрыта для мигрантов, незаконно пересекающих границу. Согласно предложению, любому мигранту, который попытается дважды пересечь границу, когда она закрыта, будет запрещен въезд в США в течение одного года.

Что этому предшествовало

Напомним, вопрос усиления южной границы США в последние месяцы стали чаще обсуждать американские законодатели. В частности, республиканцы требовали изменения законов, чтобы включить более радикальные предложения по защите границы с Мексикой. В обмен они обещали поддержать видение финансирования помощи для Украины и Израиля.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и для обеспечения помощи Украине.

Тем временем в Техасе начали устанавливать ограждение на границе с Мексикой. Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей в вопросе защиты южной границы США от наплыва мигрантов. В Белом доме подчеркнули, что считают "опасными" действия губернатора.