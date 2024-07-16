Байден заявил о готовности провести дебаты с Трампом в сентябре

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о готовности провести еще одни дебаты с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
"Я буду вести с ним дебаты тогда, когда мы договоримся о них. И я согласился на дебаты с ним в сентябре", - заявил он.
При этом он добавил, что он "на коне".
"Где вы были? Я провел 22 крупных мероприятия, встретил тысячи людей, ошеломляющие толпы. Многое происходит. Я на коне. Я выезжаю и демонстрирую американскому народу, что я владею всеми своими способностями, что мне не нужны записки. Мне не нужны телепрограммы - я могу выйти и ответить на любые вопросы. И я стоял там, когда НАТО было в городе. Я стоял там в течение часа и отвечал на вопросы", - подчеркнул американский лидер.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными кандидатами гонки являются действующий президент Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Также недавно в Соединенных Штатах состоялся первые дебаты между Байденом и Трампом. При этом СМИ по их итогу писали, что во время дискуссий Байден был тихим, его голос был слабым и неаргументированным.
После того как дебаты закончились, Байден на некоторое время засомневался по поводу участия в выборах. Однако семья призвала его не покидать гонку.
15 июля Трамп набрал необходимое количество голосов от республиканцев для выдвижения кандидатом в президенты от партии. При этом он назвал своего кандидата в вице-президенты США. Им стал сенатор Джей Ди Вэнса из штата Огайо.
Более подробно о Вэнсе - в материале РБК-Украина.
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