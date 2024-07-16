Байден заявил о готовности провести дебаты с Трампом в сентябре

"Я буду вести с ним дебаты тогда, когда мы договоримся о них. И я согласился на дебаты с ним в сентябре", - заявил он.

При этом он добавил, что он "на коне".

"Где вы были? Я провел 22 крупных мероприятия, встретил тысячи людей, ошеломляющие толпы. Многое происходит. Я на коне. Я выезжаю и демонстрирую американскому народу, что я владею всеми своими способностями, что мне не нужны записки. Мне не нужны телепрограммы - я могу выйти и ответить на любые вопросы. И я стоял там, когда НАТО было в городе. Я стоял там в течение часа и отвечал на вопросы", - подчеркнул американский лидер.