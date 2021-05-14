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Байден заявив про відсутність "швидкого ефекту" від запуску атакованого хакерами трубопроводу

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Вашингтон, П'ятниця 14 травня 2021 04:10
Байден заявив про відсутність "швидкого ефекту" від запуску атакованого хакерами трубопроводу Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На те, щоб ситуація з поставками палива в США нормалізувалася, знадобиться кілька днів. Про це заявив президент Джо Байден у зв'язку з відновленням найбільшого трубопроводу Colonial Pipeline.

Його цитує прес-служба Білого дому.

Президент зазначив, що довжина трубопроводу становить 5,5 тис.миль (близько 8,8 тис. км). "І тепер він має безпечно і повною мірою повернутися до нормальної роботи, а це займе деякий час". За його словами, ситуація почне нормалізуватися на цих вихідних.

"Це хороші новини. Але я хочу внести ясність: ми не відчуємо ефект від цього негайно", - заявив він.

Увечері 13 травня Colonial Pipeline повідомила у своєму Twitter, що поставки пального по паливопроводу поновилися для всіх клієнтів.

Нагадаємо, в суботу компанія Colonial Pipeline заявила про кібератаку на неї, у зв'язку з чим було вирішено припинити роботу трубопроводу. Хакери вимагали викуп за відновлення роботи.

У причетності до кібератаки вважають хакерську групу з Росії.

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