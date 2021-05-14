Байден заявив про відсутність "швидкого ефекту" від запуску атакованого хакерами трубопроводу
На те, щоб ситуація з поставками палива в США нормалізувалася, знадобиться кілька днів. Про це заявив президент Джо Байден у зв'язку з відновленням найбільшого трубопроводу Colonial Pipeline.
Президент зазначив, що довжина трубопроводу становить 5,5 тис.миль (близько 8,8 тис. км). "І тепер він має безпечно і повною мірою повернутися до нормальної роботи, а це займе деякий час". За його словами, ситуація почне нормалізуватися на цих вихідних.
"Це хороші новини. Але я хочу внести ясність: ми не відчуємо ефект від цього негайно", - заявив він.
Увечері 13 травня Colonial Pipeline повідомила у своєму Twitter, що поставки пального по паливопроводу поновилися для всіх клієнтів.
Нагадаємо, в суботу компанія Colonial Pipeline заявила про кібератаку на неї, у зв'язку з чим було вирішено припинити роботу трубопроводу. Хакери вимагали викуп за відновлення роботи.
У причетності до кібератаки вважають хакерську групу з Росії.