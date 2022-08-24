RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден завтра подзвонить Зеленському і попередить його про "референдуми"

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 25 серпня, президент США Джо Байден зателефонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському. Розмова відбудеться, зокрема, через нову інформацію Білого дому про "референдуми" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Білого дому Джона Кірбі, яке наводить CNN.

За його словами, Білий дім має інформацію про те, що Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів.

"Сполучені Штати і міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися законними", - підкреслив Кірбі.

США очікують, що Росія буде маніпулювати результатами "референдумів" і неправдиво стверджувати про нібито згоду українців приєднатися до РФ.

"Буде вкрай важливо виявляти і протидіяти цій дезінформації в режимі реального часу", - додав Кірбі.

При цьому, за його інформацією, росіяни зараз стурбовані можливою низькою явкою на псевдореферендумах.

Більш детально про підготовку окупантів до псевдореферендумів можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Загрози і пропаганда. РФ продовжує намагатися організувати "референдуми" на Донбасі і півдні".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденБілий дімРеферендум