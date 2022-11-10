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Байден усомнился в крепком союзе между Китаем и Россий

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Между Китаем и Россией нет крепкого союза. Пекин не сильно уважает Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента США Джо Байдена.

Глава Белого дома заявил, что собирается обсудить с Си Цзиньпином отношения с Россией на саммите G20.

"Нет, я не считаю, что Китай испытывает большое уважение к России. Не считаю, что они рассматривают это как конкретный альянс. Если уж на то пошло, то они стараются несколько дистанцироваться от РФ", - сказал он.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.

Во время переговоров Шольц сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что война России против Украины "создает много проблем для миропорядка".

Ранее Китай заявлял, что будет поддерживать Россию под руководством президента Владимира Путина и намерен усилить сотрудничество между странами.

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