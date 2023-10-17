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Байден запросит у Конгресса 100 млрд долларов для Украины и Израиля, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден обратится в Конгресс с запросом, включающим оборонную помощь Украине и Израилю. Его размер будет составлять около 100 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания утверждают, что комплексный пакет призван привлечь широкую двухпартийную поддержку Израиля после нападения ХАМАС и облегчить передачу помощи Украине.

Лицо, знакомое с усилиями администрации по координации запроса, сказало, что детали пакета все еще прорабатываются, и подчеркнуло, что сумма будет покрывать целый финансовый год. Предыдущий запрос Белого дома, который предусматривал помощь Украине на сумму 24 млрд. долларов, охватывал лишь трехмесячный период.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер во вторник заявил, что ожидает, что администрация пошлет запрос «до конца этой недели» и что он будет включать военную, дипломатическую, разведывательную и гуманитарную помощь для Израиля.

"Мы хотели бы получить дополнительный пакет как можно скорее, потому что потребности велики как в Израиле, так и в Украине", - сказал он.

Помощь США Украине и Израилю

Президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС.

При этом возникли опасения, что из-за поддержки Иерусалима может сократиться помощь Украине. Впрочем Байден заявил, что США – самая могущественная нация в истории мира и имеет возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

Ранее The Wall Street Journal писал, что сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине в размере от 50 до 100 млрд долларов.

 

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