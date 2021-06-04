Байден заборонив інвестувати в 59 китайських компаній, включаючи Huawei

Президент США Джо Байден підписав указ про внесення 59 китайських компаній до "чорного списку". Серед них - одна з найбільших компаній у сфері телекомунікацій Huawei, підозрювана у шпигунстві на КНР.
Документ набирає чинності 2 серпня.
"Виконавчий указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників. Указ не дозволяє інвестиціям США підтримувати китайський оборонний сектор", - йдеться в повідомленні.
Заборона поширюється також на виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, на телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group і China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а також на компанію з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation.
Нагадаємо, Мінторг США включив Huawei в "чорний список" ще в 2019 році. Таке рішення було прийнято через те, що діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.
Раніше президент Сполучених Штатів підписав указ про введення в США режиму надзвичайної ситуації з метою захистити комунікаційні мережі. Раніше у Вашингтоні Huawei неодноразово звинувачували у створенні шпигунського обладнання.
Як писало РБК-Україна, голова правління китайської компанії Huawei Го Пін заявив, що її бізнес неминуче буде порушено через санкції США.