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Байден записав відео і розповів про своє самопочуття

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден захворів коронавірусом. Він записав відеозвернення, в якому більш детально розповів про своє самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Сполучених Штатів.

"Я думаю, ви чули сьогодні вранці, що я отримав позитивний тест на COVID-19. Але у мене подвійне щеплення і подвійний бустер. Симптоми слабкі", - заявив Байден.

Президент додав, що він продовжує багато працювати і не збирається зупинятися. Він подякував усім за турботу і закликав вірити, що все буде добре.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, стало відомо, що Байден заразився коронавірусом. Американський лідер отримав позитивний тест сьогодні вранці.

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