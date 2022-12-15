Байден призвал включить Африканский союз в объединение G20

"Я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена. Африка должна присутствовать за столу в каждой комнате, где обсуждаются глобальные проблемы", - заявил президент США.

По его словам, все страны Африки являются незаменимыми партнерами в достижении прогресса, который приносит пользу всему миру.

В ходе мероприятия он также отметил, что США планируют выделить 55 миллиардов долларов в течение следующих трех лет для продвижения общих приоритетов с Африкой. Кроме того, Байден намерен попросить Конгресс США предоставить кредит в размере 21 миллиарда долларов Международному валютному фонду, чтобы обеспечить доступ к финансированию для стран с низким и средним уровнем дохода.