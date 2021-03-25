Байден про виведення військ США з Афганістану: ми підемо, питання - коли

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США буде важко вивести війська з Афганістану в обіцяний термін - до початку травня. Однак він підкреслив, що не має наміру залишати американські війська в Афганістані надовго.

Про це заявив Байден під час прес-конференції .

"Ми не будемо залишатися довго. Ми підемо, питання - коли ми підемо. У мене немає намірів залишати там (в Афганістані - ред.) наші війська надовго", - підкреслив він.

Байден пояснив, що це зумовлено "тактичними міркуваннями".

"Буде важко буде дотримати крайній термін 1 травня... З тактичних причин буде важко вивести війська", - заявив він.

Нагадаємо, в середині січня Сполучені Штати заявили про виведення військ з Афганістану. На території країни залишаться 2,5 тисячі американських військових.

При цьому в середині листопада ще при президентстві Дональда Трампа Пентагон анонсував висновок частини американських військ з Іраку і Афганістану.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, виведення військ НАТО з Афганістану може перетворити країну в притулок для терористів.

"Ми можемо залишитися і продовжувати військову участь. Або ж можемо покинути Афганістан і ризикнути, що країна знову стане притулком для терористів. Простого вибору немає", - заявив він.