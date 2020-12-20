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Байден представив нових членів своєї адміністрації

Вашингтон, Неділя 20 грудня 2020 10:24
Байден представив нових членів своєї адміністрації
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден представив нових членів своєї адміністрації. Вони будуть займатися питаннями клімату та енергетики.

Про це повідомляє Reuters.

Якщо Конгрес США затвердить запропонований Байденом склад уряду, Майкл Ріган стане першим чорношкірим, який очолить Агентство з охорони навколишнього середовища.

Член Палати представників Деб Хааланд займе посаду міністра внутрішніх справ США. Ця жінка-політик буде першим представником корінних народів у складі американського уряду.

Крім того, Байден запропонував Джині Маккарті, яка працювала в Адміністрації 44-президента США Барака Обами, зайняти пост національного радника з клімату.

Колишній губернатор Мічигану Дженніфер Гренхольм стане міністром енергетики в уряді Байдена.

Нагадаємо, Байден пообіцяв створити "найрізноманітніше" уряд в історії США. Байден хоче, щоб в склад майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.

Раніше Джо Байден визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів. Він висунув колишню главу Федеральної резервної системи Джанет Йеллен. Крім того, стало відомо, що ключові посади за комунікації в адміністрації Байдена будуть займати жінки.

Нагадаємо, адміністрація Байдена отримає повноваження у січні в умовах погіршення ситуації з коронавірусом.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден

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