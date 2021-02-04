Байден висунув кандидатуру екс-посла в Росії на посаду глави ЦРУ

Фото: Вільям Бернс (GettyImages)

Президент США Джо Байден вніс на розгляд Сенату кандидатуру колишнього посла Сполучених Штатів в Москві Вільяма Бернса на посаду глави ЦРУ. Про його висунення Байден оголосив 11 січня.

Про це повідомляє прес-служба в Білому домі.

Бернс був послом США в Росії у 2005-2008 роках. Після цього до 2011 року обіймав посаду заступника держсекретаря США. З лютого 2015 року він очолює Фонд Карнегі за міжнародний мир.

Крім того, 15 січня Байден висунув кандидатуру Девіда Коена на посаду заступника директора ЦРУ.

Коен вже обіймав посаду заступника директора ЦРУ в період з 2015 по 2017 рік.

Наголошується, що в той час він "здійснював контроль за стратегічною модернізацією ЦРУ, керував збором інформації за кордоном і її аналізом", а також керував "спеціальними проектами в області нових технологій". Він отримав вищу нагороду ЦРУ - медаль "За заслуги в розвідці".

Колишня глава ЦРУ Джина Хаспел пішла у відставку 19 січня.

Нагадаємо, раніше Байден представив нових членів своєї адміністрації. Керівником апарату співробітників Білого дому стане Рон Клейн.

Крім того, Байден пообіцяв створити "найрізноманітніший" уряд в історії США. Він хоче, щоб до майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.