Кулеба: ми не будемо сприймати жодних домовленостей за спиною України
Україна не переймається щодо майбутніх переговорів президента США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна. Принципова позиція - не сприймати жодних домовленостей, досягнутих за спиною України.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".
Він назвав "закомплексованою маячнею" формуювання "Жодних розмов про Україну без України".
"Світ побудований на тому, що всі один з одним говорять. Але абсолютно залізне правило, яке ми впроваджуємо постійно, таке: "Жодних домовленостей про Україну без України", - зазначив Кулеба.
За його словами, це дві принципово різні концепції.
"Тому мене абсолютно не турбує, про що президент Байден говоритиме з Путіним. Але ми не допустимо і не будемо сприймати жодних домовленостей у такому форматі щодо України за нашою спиною без нас. І це абсолютно жорстка і принципова позиція", - сказав міністр.
Раніше повідомлялося, що Байден на зустрічі з Путіним підтвердить підтримку цілісності України.
Водночас, Путін також назвав теми, які він планує підняти в розмові з Байденом. Серед них - "спільна робота з вирішення низки регіональних криз".
Нагадаємо, в Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що позиції США і України були скоординовані напередодні зустрічі Байдена та Путіна. Зокрема, відбулася телефонна розмова Зеленського з Байденом.