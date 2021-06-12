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Кулеба: ми не будемо сприймати жодних домовленостей за спиною України

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Субота 12 червня 2021 13:43
Кулеба: ми не будемо сприймати жодних домовленостей за спиною України Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна не переймається щодо майбутніх переговорів президента США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна. Принципова позиція - не сприймати жодних домовленостей, досягнутих за спиною України.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

Він назвав "закомплексованою маячнею" формуювання "Жодних розмов про Україну без України".

"Світ побудований на тому, що всі один з одним говорять. Але абсолютно залізне правило, яке ми впроваджуємо постійно, таке: "Жодних домовленостей про Україну без України", - зазначив Кулеба.

За його словами, це дві принципово різні концепції.

"Тому мене абсолютно не турбує, про що президент Байден говоритиме з Путіним. Але ми не допустимо і не будемо сприймати жодних домовленостей у такому форматі щодо України за нашою спиною без нас. І це абсолютно жорстка і принципова позиція", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Байден на зустрічі з Путіним підтвердить підтримку цілісності України.

Водночас, Путін також назвав теми, які він планує підняти в розмові з Байденом. Серед них - "спільна робота з вирішення низки регіональних криз".

Нагадаємо, в Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що позиції США і України були скоординовані напередодні зустрічі Байдена та Путіна. Зокрема, відбулася телефонна розмова Зеленського з Байденом.

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