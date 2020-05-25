Колишній віце-президент США, кандидат в президенти Джо Байден вперше за два місяці з'явився на публіці. Він протягом двох місяців перебував на самоізоляції у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це пише американське видання The Hill.

У День пам'яті, який відзначають 25 травня, 77-річний Байден взяв участь у церемонії покладання вінків до меморіалу ветеранів неподалік свого помешкання в штаті Делавер. Він прийшов у чорній масці і поспілкувався з нечисленними відвідувачами церемонії.

Під час виступу перед журналістами Байден запевнив, що почувається добре.

Зазначається, що колишній віце-президент не виїжджав зі своєї резиденції у місті Вілмінгтон (штат Делавер) з середини березня, коли через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, вибори президента США мають відбутися 3 листопада 2020 року. Суперником Трампа на виборах стане колишній віце-президент Джо Байден.

За прогнозами аналітиків Oxford Economics, Трамп може програти вибори в США восени 2020 року.

Раніше стало відомо, що мільярдер Майкл Блумберг планує виділити 250 мільйонів доларів на його підтримку.

При цьому найближчим часом може розростися скандал, пов'язаний з впливом Байдена на Україну.