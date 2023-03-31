Байден впервые отреагировал на задержание журналиста WSJ в России

"Отпустите его", - сказал Байден, покидая Белый дом сегодня утром.

Напомним, вчера журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием уволить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.

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