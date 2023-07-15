Германия проведет масштабные учения по киберзащите
В конце сентября этого года минимум восемь земель Германии и федеральные силовые структуры проведут масштабные учения, где будут отрабатывать сценарии защиты от кибератак на органы власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nordkuerier.
Отмечается, что в учениях Lükex 23, которые начнутся 27 сентября и продлятся два дня, примут участие "многочисленные федеральные и государственные департаменты с подчиненными им органами власти".
Точный сценарий учений не разглашается, чтобы не поставить под угрозу их эффективность.
Кибербезопасность в Германии
В прошлом году немецкие депутаты описывали ситуацию с кибербезопасностью как "напряженную", отмечая, что количество атак со стороны российских хакеров значительно возросло.
"Эти атаки" могут затронуть не только государственные институты, но во все большей степени и экономику", - предупреждал тогда Штефан Томе из Свободной демократической партии.
Тогда же депутаты анонсировали разработку закона О защите стратегически важных инфраструктур и создании организации по предоставлению киберпомощи при Федеральном агентстве технической помощи (THW).
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