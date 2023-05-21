RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден высмеял заявление РФ о "колоссальном риске" от передачи F-16 Украине

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден высмеял россиян, которые заявляли о "колоссальном риске" от того, что Вашингтон передаст Украине истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байдена спросили, что он думает о заявлении россиян по поводу того, что поставки F-16 Украине приведут к "колоссальным рискам", на что тот ответил: "Для них".

Что предшествовало

Ранее замглавы МИД РФ Александра Грушко заявлял, Запад якобы идет по пути эскалации, разрешая поставку Украине истребителей F-16.

Такое заявление последовало после того, как Байден заявил на саммите G7, что Вашингтон поддерживает программу подготовки украинских пилотов на F-16.

"Идет движение по так называемой лестнице эскалации. Эскалационного сценария придерживаются страны Запада. Этот сценарий сопряжен с колоссальными рисками для них самих", - заявил тогда представитель МИД РФ.

Истребители для Украины

Часть европейских стран заявили о готовность присоединиться к коалиции самолетов для предоставления истребителей Украине. Речь идет о Британии, Нидерландах, Дании, Португалии и других.

В то же время Байден подтвердил, что согласен на старт обучения украинских пилотов на истребителях F-16, подчеркнув, что о поставках пока речь не идет.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава тоже присоединится к тренировкам украинских пилотов на современных истребителях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна России против Украины