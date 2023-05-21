Байден высмеял заявление РФ о "колоссальном риске" от передачи F-16 Украине

Байдена спросили, что он думает о заявлении россиян по поводу того, что поставки F-16 Украине приведут к "колоссальным рискам", на что тот ответил: "Для них".

Что предшествовало

Ранее замглавы МИД РФ Александра Грушко заявлял, Запад якобы идет по пути эскалации, разрешая поставку Украине истребителей F-16.

Такое заявление последовало после того, как Байден заявил на саммите G7, что Вашингтон поддерживает программу подготовки украинских пилотов на F-16.

"Идет движение по так называемой лестнице эскалации. Эскалационного сценария придерживаются страны Запада. Этот сценарий сопряжен с колоссальными рисками для них самих", - заявил тогда представитель МИД РФ.

Истребители для Украины

Часть европейских стран заявили о готовность присоединиться к коалиции самолетов для предоставления истребителей Украине. Речь идет о Британии, Нидерландах, Дании, Португалии и других.

В то же время Байден подтвердил, что согласен на старт обучения украинских пилотов на истребителях F-16, подчеркнув, что о поставках пока речь не идет.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава тоже присоединится к тренировкам украинских пилотов на современных истребителях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.