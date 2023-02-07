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Байден посетит Польшу в конце февраля, - NBC

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден посетит Польшу в конце февраля. Предполагается, что визит может совпасть с годовщиной вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам трех источников, знакомых с планированием президента США, график поездки не является окончательно утвержденным, пока о визите не объявит Белый дом.

Пока неизвестно, посетит ли президент США другие страны в ходе визита в Европу, или ограничится исключительно посещением Польши.

Напомним, ранее NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.

Также сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский может встретиться с американским и польским лидерами Джо Байденом и Анджеем Дудой. Встреча, вероятно, может пройти в Польше.

Позже руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач подтвердил, что Джо Байден в ближайшее время посетит с визитом Польшу.

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Джозеф БайденПольша