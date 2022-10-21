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Байден отреагировал на отставку Трасс: вспомнил Украину

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Вашингтон, Пятница 21 октября 2022 05:21
Байден отреагировал на отставку Трасс: вспомнил Украину Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден отреагировал на решение премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку. Американский лидер назвал политика хорошим партнером Вашингтона, но не стал отвечать на вопрос о том, считает ли он ее уход правильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как указал президент США, он рассчитывает на продолжение американо-британского взаимодействия, несмотря на уход Трасс.

"Это ей решать является ли ее отставка верным шагом Она была отличным партнером для США по Украине. И британцы собираются решить свои проблемы", - отметил Байден.

Он также добавил, что ее отставка не должна повлиять на отношения двух государств.

"США и Великобритания являются сильными союзниками и верными друзьями - это никогда не изменится. Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с правительством Великобритании, поскольку мы вместе работаем над решением глобальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны", - подчеркнул Байден.

Об отставке Трасс с должности британского премьера вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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