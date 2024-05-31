ua en ru
Пт, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден отреагировал на решение суда по делу Трампа

Вашингтон, Пятница 31 мая 2024 21:14
UA EN RU
Байден отреагировал на решение суда по делу Трампа Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден впервые высказался о решении суда признать виновным бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы американского государства.

"Американский принцип, согласно которому никто не может быть выше закона, был подтвержден. Дональду Трампу были предоставлены все возможности для самозащиты, это было дело штата, а не федеральное дело. Его слушали двенадцать граждан, двенадцать американцев, двенадцать таких же людей, как вы", - сказал он, выступая перед журналистами.

Он напомнил, что присяжные пять недель слушали доказательства и вынесли единогласный вердикт - Трамп признан виновным по всем 34 пунктам.

"Так работает американская система правосудия. И безрассудно и опасно говорить, что все было подстроено, только потому, что не нравится вердикт", - добавил Байден.

Что предшествовало

Напомним, суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным во взятке порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимных отношениях.

Таким образом, Трампу может грозить тюремное заключение, но это, как пишут западные СМИ, маловероятно.

Все детали дела - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Дональд Трамп Суд
NEWS
Графики возвращаются. Когда украинцам будут выключать свет 1 июня
Графики возвращаются. Когда украинцам будут выключать свет 1 июня
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет