Байден отреагировал на ракетные удары РФ по Украине и призвал мир не игнорировать агрессию

"Ракетные удары России, которые... убили десятки мирных граждан Украины и повлекли за собой разрушения и жертвы в крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России" - говорится в публикации Байдена.

Лидер США отметил важность помощи Украине со стороны стран-партнеров и союзников. А также отметил, что мир не должен закрывать глаза на агрессию Москвы.

"Очень важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент, и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию", - написал американский президент.

Он добавил, что на этой неделе будет приветствовать украинского коллегу Владимира Зеленского на запланированном саммите лидеров стран-членов Североатлантического альянса.

"На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, и я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко дать понять, что наша поддержка Украины непоколебима", - заявил Байден.

Комбинированный ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром и днем 8 июля росармия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Было запущено 38 ракет, сбить удалось 30 воздушных целей. Ранее сообщалось, что под первый обстрел попала детская больница "Охматдет". Там все еще продолжается разбор завалов и поиск людей, которые могут быть под ними. Во время повторного ракетного удара в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра.

Подробно о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

Ранее президент Зеленский в вечернем обращении 8 июля отметил, что Западные партнеры могут помочь остановить российский ракетный террор против Украины благодаря "сильным шагам", а не выражая сочувствие или обеспокоенность.