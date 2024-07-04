Байден отреагировал на просьбу демократов сняться с президентской гонки, - Reuters

По данным источников агентства, во время телефонного разговора с сотрудниками своей избирательной кампании в среду, 3 июля, Байден заявил, что никуда не собирается уходить.

"Я баллотируюсь", - сказал Байден, добавив, что он остается лидером Демократической партии и его никто не вытесняет.

Президент встретится с губернаторами-демократами в среду в 18:30 по восточному времени (20:30 по Киеву), чтобы заверить их, что он готов к работе знаменосца партии после шатких дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. Некоторые губернаторы будут присутствовать виртуально.

Отвечая в среду на вопрос, рассматривает ли Байден возможность отставки, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила: "Нет. Абсолютно нет".

Официальный представитель Белого дома сообщил Reuters, что во вторник Байден говорил с представителем Хакимом Джеффрисом, лидером меньшинства в Палате представителей, а в среду - с сенатором Чаком Шумером, лидером большинства в Сенате. В среду президент также разговаривал с демократом Палаты представителей Джимом Клайберном, офис которого сообщил, что после этого у них состоялся долгий частный разговор.

Клайберн, который является своего рода королем Демократической партии и сыграл важную роль в победе Байдена на выборах 2020 года, заявил в среду CNN, что если Байден уйдет в отставку, партия должна провести "мини-праймериз" первым из высокопоставленных членов партии, который публично расскажет о том, как именно будет работать замена Байдена в качестве кандидата.

По словам Клайберна, он поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты, если Байден уйдет в отставку.

"Если она будет номинантом, нам нужно иметь заместителя и сильного заместителя. И все это дало бы нам возможность не только оценить, кто был бы хорошим кандидатом на первом месте, но и кто был бы лучшим на втором месте", - сказал он.

Кто может заменить Байдена

Президент заявил, что устал после двух зарубежных поездок, а Белый дом сообщил, что он простудился. Его избирательная кампания провела переговоры с донорами, и Байден пока не демонстрирует никаких признаков того, что он отказывается от борьбы за второй срок.

Руководитель аппарата Белого дома Джефф Зенц также провел в среду телефонный разговор с деморализованными сотрудниками Белого дома, признав, что это были сложные дни. При этом он подчеркнул, что команде Байдена есть чем гордиться и что у нее есть еще много работы, которую следует сделать.

Несколько губернаторов являются потенциальными соперниками Байдена, в случае усиления давления на него, но многие из них также выступают от имени действующего президента во время предвыборной кампании.

Как сообщили источники Reuters, в случае снятия Байдена с гонки, Харрис является наиболее вероятным преемником.

Кроме того, вероятными заменителями Байдена в гонке от демократов, упоминаются губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Иллинойса Джей Притцкер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Кентукки Энди Бешир.