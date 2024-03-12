Байден ответил на призыв Дуды увеличить американский контингент в Польше

"Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я встречаюсь с премьер-министром", - заявил Байден в преддверии встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Дональдом Туском.

Что предшествовало

Вчера, 11 марта, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хочет увеличить количество американского военного контингента на своей территории. Польский президент также заявил, что Варшаве нужно больше американских военных, больше техники для Украины и гарантии того, что заявления Трампа о НАТО "являются лишь пустыми словами".

Он также подчеркнул, что что страны-члены Североатлантического альянса должны увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

Всего на территории Польши по состоянию на 2023 год находится около 10 тысяч американских военных.