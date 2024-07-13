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Зеленский был разочарован после встречи с Байденом в США: Politico назвало причину

Фото: президент США Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский лидер Владимир Зеленский разочаровался после того, как американский президент Джо Байден отмахнулся от его просьбы снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Зеленский поднял вопрос об использовании американского оружия в конце двусторонней дискуссии, на что Байден сказал, что обе стороны должны продолжать разговор.

Анонимные собеседники издания Politico отметили, что это не закрыло двери для возможного снятия ограничений, но до "да" было еще далеко.

Издание сообщает, что Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак были крайне разочарованы после разговора.

"Ощущение всегда одно и то же: ограничения в конце концов снимут, но сначала кто-то должен умереть. Кажется, что уничтожения детской больницы недостаточно", - сказал анонимный собеседник.

В свою очередь Байден во время своей громкой пресс-конференции в четверг вечером рассказал, как он ответил Зеленскому, что он не наносил бы удары по РФ.

"Если бы он имел возможность ударить по Москве, ударить по Кремлю, имел бы это смысл? Нет", - сказал Байден.

Напомним, мы подготовили материал, в котором подробно описывается, что сказал Байден на пресс-конференции об Украине и выборах в США.

Заметим, что на пресс-конференции Байдена не обошлось без оговорок.

Мы уже сообщали, влияют ли оговорки Байдена на его рейтинг.

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