Байден о выборах президента США: не знаю, будут ли они мирными

Американский президент Джо Байден не уверен, что выборы в США 5 ноября пройдут мирно.

Об этом сообщает РБК-Украина со сcылкой ABC News .

В частности, он, сославшись на недавние комментарии Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, выразил обеспокоенность.

"Я уверен, что выборы будут свободными и справедливыми. Я не знаю, будут ли они мирными", - сказал Байден.

По его словам, в прошлый раз результат не понравился Трампу и это в итоге привело к попытке взять Капитолий штурмом. Его кандидат в вице-президенты Вэнс также не сказал, что примет результат выборов-2024.

"Поэтому я обеспокоен тем, что они собираются делать", - добавил Байден.

О чем говорил Вэнс

На этой неделе на дебатах с оппонентом от демократов Вэнсу припомнили его комментарии о том, что если бы он был вице-президентом в начале 2021 года, то не утвердил бы результаты выборов, а попросил бы штаты направить альтернативные списки выборщиков.

Модераторы CBS спросили, будет ли он также оспаривать выборы-2024 года, если все губернаторы подпишут результаты.

"Послушайте, президент Трамп сказал, что в 2020 году были проблемы, и я считаю, что мы должны бороться по этим вопросам, обсуждать их мирно на площади", - ответил он.

Это привело к словесной стычке с Тимом Уолцем, кандидатом в вице-президенты от демократов, который прямо спросил, считает ли Вэнс, что Трамп проиграл выборы.

"Тим, я сосредоточен на будущем", - уклончиво ответил он.

Напомним, ранее появились новые доказательства в деле специального прокурора Джека Смита о подрыве выборов. По словам обвинителей, Трамп прибегал к преступлениям, чтобы отменить поражение в 2020 году.

Трамп назвал эти заявления вмешательством в нынешние выборы и продолжает отрицать какие-либо нарушения.

Подробнее о развязке избирательной кампании читайте в материале "Месяц до выборов в США. Какие рейтинги у Трампа и Харрис и что они готовят друг против друга".