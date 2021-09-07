Будемо стежити: Ердоган відреагував на формування талібами уряду Афганістану
Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не знає, як довго протримається уряд талібів в Афганістані в нинішньому складі. Турецький лідер підкреслив, що Анкара буде стежити за цим процесом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.
"Ми не знаємо, як довго прослужить цей тимчасовий Кабінет (Міністрів талібів - ред.). Наш обов'язок зараз - уважно стежити за цим процесом", - заявив Ердоган в ході зустрічі з президентом Конго Феліксом Чісекеді.
Турецький лідер додав, що Анкара стежитиме за курсом сформованого талібами уряду.
Нагадаємо, раніше радикальний рух "Талібан" оголосив новий склад уряду Афганістану.