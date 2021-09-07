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Будемо стежити: Ердоган відреагував на формування талібами уряду Афганістану

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Анкара, Вівторок 07 вересня 2021 21:37
Будемо стежити: Ердоган відреагував на формування талібами уряду Афганістану Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не знає, як довго протримається уряд талібів в Афганістані в нинішньому складі. Турецький лідер підкреслив, що Анкара буде стежити за цим процесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"Ми не знаємо, як довго прослужить цей тимчасовий Кабінет (Міністрів талібів - ред.). Наш обов'язок зараз - уважно стежити за цим процесом", - заявив Ердоган в ході зустрічі з президентом Конго Феліксом Чісекеді.

Турецький лідер додав, що Анкара стежитиме за курсом сформованого талібами уряду.

Нагадаємо, раніше радикальний рух "Талібан" оголосив новий склад уряду Афганістану.

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Талібан Турция Афганистан Реджеп Тайіп Ердоган
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