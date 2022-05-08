Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України перед зустріччю G7

"Вони підтвердили свою рішучу підтримку президента України Володимира Зеленського та його уряду і зобов'язалися продовжувати надавати Україні економічну, гуманітарну та гуманітарну підтримку", - йдеться в повідомленні.

Байден і Трюдо висловили стурбованість глобальними наслідками війни, включаючи її вплив на енергетичну та продовольчу безпеку.

"Прем'єр-міністр і президент розраховують обговорити ці та інші нагальні питання, пов'язані з конфліктом, з партнерами по G7 і президентом Зеленським цієї неділі, 8 травня", - додали у Трюдо.