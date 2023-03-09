RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден и президент Финляндии обсудили поддержку Украины

Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте и президент США Джо Байден (twitter.com/niinisto)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 9 марта, президент Финляндии Саули Ниинисте и президент США Джо Байден обсудили поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера Финляндии в Twitter.

"Хороший и важный разговор с президентом Байденом сегодня в Белом доме", - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Байдена за его руководство и решительную поддержку Финляндии в процессе вступления в НАТО.

"Мы также обсудили нашу поддержку Украины", - добавил президент Финляндии.

Напомним, что в четверг, 9 марта, Финляндия решила разрешить Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов в Украину.

Армия США уже реализует план по отправке танков M1 Abrams в Украину и стремится их доставить как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиФинляндияВойна в Украине