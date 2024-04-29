Байден и премьер Израиля обсудили открытие новых пунктов пропуска в Секторе Газа
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили открытие новых пунктов пропуска на севере Сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В ходе двухсторонней беседы Байден подтвердил свою непреклонную преданность безопасности Израиля после успешной обороны от беспрецедентной ракетной атаки Ирана. Политики также обсудили переговоры по освобождению заложников и немедленному прекращению огня в Газе.
Кроме того, в ходе разговора Байден и премьер Израиля затронули увеличение объемов доставки гуманитарной помощи в Газу, в том числе через новые северные контрольно-пропускные пунктов, которая начнется на этой неделе.
Нападение боевиков ХАМАС на Израиль
В октябре 2023 года боевики движения ХАМАС атаковали Израиль с юга и юго-востока. В результате нападения сотни израильтян получили ранения и были похищены, также известно, что погибшими считаются около 1200 человек.
В ответ Израиль начал военную операцию в Секторе Газа, которая длится уже более полугода. В марте 2024 года Нетаньяху заявлял, что Израиль близок к завершению последней части боевых действий. При этом он также отмечал, что Израиль под его руководством готов воевать до полной победы над ХАМАСом.
По словам Нетаньяху, армия Израиля готовит наземную операцию в городе Рафах. В ходе одной из бесед он пообещал эвакуировать 1,4 млн гражданских жителей Рафаха в "гуманитарные зоны" в центральной части региона, чтобы сохранить их жизнь и как можно быстрее ликвидировать оставшихся боевиков ХАМАС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.