Байден и премьер Израиля обсудили открытие новых пунктов пропуска в Секторе Газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Кроме того, в ходе разговора Байден и премьер Израиля затронули увеличение объемов доставки гуманитарной помощи в Газу, в том числе через новые северные контрольно-пропускные пунктов, которая начнется на этой неделе.

В ходе двухсторонней беседы Байден подтвердил свою непреклонную преданность безопасности Израиля после успешной обороны от беспрецедентной ракетной атаки Ирана. Политики также обсудили переговоры по освобождению заложников и немедленному прекращению огня в Газе.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль

В октябре 2023 года боевики движения ХАМАС атаковали Израиль с юга и юго-востока. В результате нападения сотни израильтян получили ранения и были похищены, также известно, что погибшими считаются около 1200 человек.

В ответ Израиль начал военную операцию в Секторе Газа, которая длится уже более полугода. В марте 2024 года Нетаньяху заявлял, что Израиль близок к завершению последней части боевых действий. При этом он также отмечал, что Израиль под его руководством готов воевать до полной победы над ХАМАСом.

По словам Нетаньяху, армия Израиля готовит наземную операцию в городе Рафах. В ходе одной из бесед он пообещал эвакуировать 1,4 млн гражданских жителей Рафаха в "гуманитарные зоны" в центральной части региона, чтобы сохранить их жизнь и как можно быстрее ликвидировать оставшихся боевиков ХАМАС.

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