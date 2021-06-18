Байден був на боці України на зустрічі з Путіним, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним був на боці України. Кулеба оцінив розмову президентів як предметну.

Про це він сказав в ефірі шоу "Право на владу".

На думку міністра, Байден чітко заявив Путіну, що він стоятиме на захисті територіальної цілісності й суверенітету України.

“Я дозволю собі не погодитися з вашим заголовком “Між Байденом і Путіним”. Якщо там мається на увазі “Україна між Байденом і Путіним”, то не такою була атмосфера і зміст зустрічі між ними. Президент Байден був однозначно на боці України. Ми не були між ними”, - зауважив Кулеба.

Водночас, за словами Кулеби, зустріч Байдена і Путіна не змінила нічого у відносинах між країнами.