ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден не шкодує про те, що назвав Путіна вбивцею, - Білий дім

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 19 березня 2021 11:24
Байден не шкодує про те, що назвав Путіна вбивцею, - Білий дім Фото: Джо Байден (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна вбивцею і не шкодує про це. При цьому Вашингтон має намір зберегти відносини з Москвою.

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, посол США в Росії залишається в Москві, незважаючи на тимчасовий від'їзд російського посла.

"Ми продовжуємо підтримувати стосунки, і він, як і наша команда на місцях, взаємодіє з росіянами. Ми як і раніше вважаємо, що дипломатія завжди має бути першим кроком і повинна бути нашою метою, оскільки ми підтримуємо всі відносини, навіть з нашими противниками. І ми сподіваємося, що так буде і далі", - зазначила Псакі.

Їй також задали пряме запитання, чи шкодує Байден про те, що назвав Путіна вбивцею.

"Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", - додала вона.

Нагадаємо, цього тижні Байден назвав Путіна вбивцею і заявив, що той заплатить за втручання в американські вибори.

Путін, у свою чергу, побажав йому здоров'я.

"Коли ми оцінюємо інших людей і країни - це як дивитися в дзеркало... Хто обзивається, той так і сам називається", - наголосив він і запропонував провести дебати з Байденом в онлайні.

Американський лідер поки відмовляється коментувати можливість розмови з Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні