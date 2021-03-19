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Байден не сожалеет о том, что назвал Путина убийцей, - Белый дом

Новина українською → Вашингтон, Пятница 19 марта 2021 11:24
Байден не сожалеет о том, что назвал Путина убийцей, - Белый дом Фото: Джо Байден (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей и не сожалеет об этом. При этом Вашингтон намерен сохранить отношения с Москвой.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, посол США в России остается в Москве, несмотря на временный отзыв российского посла.

"Мы продолжаем поддерживать отношения, и он, как и наша команда на местах, взаимодействует с россиянами. Мы по-прежнему считаем, что дипломатия всегда должна быть первым шагом и должна быть нашей целью, поскольку мы поддерживаем все отношения, даже с нашими противниками. И мы надеемся, что так будет и дальше", - отметила Псаки.

Ей также задали прямой вопрос, сожалеет ли Байден о том, что назвал Путина убийцей.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - добавила она.

Напомним, на этой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

Путин, в свою очередь, пожелал ему здоровья.

"Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало... Кто обзывается, тот так и сам называется", - отметил он и предложил провести дебаты с Байденом в онлайне.

Американский лидер пока отказывается комментировать возможность разговора с Путиным.

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