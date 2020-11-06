ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден скоротив відставання від Трампа в Джорджії до кількох сотень голосів

Джорджія, П'ятниця 06 листопада 2020 10:59
Байден скоротив відставання від Трампа в Джорджії до кількох сотень голосів
Фото: Джо Байден (1flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Згідно з проміжними результатами виборів президента США, в Джорджії кандидат від Демократичної партії Джо Байден істотно скоротив відставання від Дональда Трампа. Станом на зараз, різниця становить всього 665 голосів.

Про це повідомляє Fox News.

За даними підрахунку, Трамп лідирує з результатом 49,39%, за нього проголосували 2 448 183 виборця. Байден набирає 49,37% - 2 447 518 голосів. Різниця становить 665 голосів.

Також повідомляється, що згідно з підрахунком відкріпних посвідчень в окрузі Клейтон, переважна більшість виборців підтримали Байдена з великою перевагою. Офіційні представники виборчого округу, який розташований на південь від Атланти, заявили, що будуть працювати всю ніч, поки не будуть підраховані всі бюлетені.

Зазначимо, Джорджія дає переможцю 16 голосів вибірників. Нинішня ситуація ще більше наближає можливу перемогу Байдена.

Нагадаємо, Трамп заявив, що результат президентських виборів в США повинен вирішити Верховый суд. Він також вважає, що підраховано занадто багато нібито незаконно поданих голосів.

Також повідомлялося, що в трьох ключових штатах підрахунок голосів може затягнутися.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденвыборыДональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся