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Байден сократил отставание от Трампа в Джорджии до нескольких сотен голосов

Джорджия, Пятница 06 ноября 2020 10:59
Байден сократил отставание от Трампа в Джорджии до нескольких сотен голосов
Фото: Джо Байден (1flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Согласно промежуточным результатам выборов президента США, в Джорджии кандидат от Демократической партии Джо Байден существенно сократил отставание от Дональда Трампа. По состоянию на сейчас, разница составляет всего 665 голосов.

Об этом сообщает Fox News.

По данным подсчета, Трамп лидирует с результатом 49,39%, за него проголосовали 2 448 183 избирателя. Байден набирает 49,37% - 2 447 518 голосов. Разница составляет 665 голосов.

Также сообщается, что согласно подсчету открепительных удостоверений в округе Клейтон, подавляющее большинство избирателей поддержали Байдена с большим перевесом. Официальные представители избирательного округа, который расположен на юг от Атланты, заявили, что будут работать всю ночь, пока не будут подсчитаны все бюллетени.

Отметим, Джорджия дает победителю 16 голосов выборщиков. Нынешняя ситуация еще больше приближает возможную победу Байдена.

Напомним, Трамп уже заявил, что исход президентских выборов в США должен решить Верховый суд. Он также считает, что подсчитано слишком много якобы незаконно поданных голосов.

Также сообщалось, что в трех ключевых штатах подсчет голосов может затянуться.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденвыборыДональд Трамп

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