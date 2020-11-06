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Трамп заявив, що результати президентських виборів повинен вирішувати Верховний суд

Вашингтон, П'ятниця 06 листопада 2020 10:34
Трамп заявив, що результати президентських виборів повинен вирішувати Верховний суд
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 6 листопада, президент США Дональд Трамп заявив, що результати президентських виборів в Сполучених Штатах повинен буде вирішити Верховий суд. На його думку, було враховано дуже багато незаконно поданих голосів.

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я з легкістю виграю президентські вибори Сполучених Штатів, (якщо враховувати) легально подані голоси. Спостерігачам не було дозволено яким-небудь шляхом робити їх роботу, і, отже, голоси, подані в цей період (в ході поштового голосування), повинні вважатися незаконними голосами", - написав Трамп.

Відзначимо, за прогнозом підсумків голосування від AP, у Дональда Трампа зараз 214 голосів вибірників, тоді як у кандидата від демократів Джо Байдена 264 і йому потрібно лише шість голосів для перемоги на виборах.

Нагадаємо, у четвер Трамп повідомив, що збирається подавати позови проти штатів, в яких перемагає демократ Джо Байден. Нібито є докази фальсифікації та шахрайства на виборах його опонента.

Крім того, голова Білого дому закликав зупинити підрахунок голосів на виборах у США.

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