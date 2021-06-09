Байден сказав, що не знає, чи зможе домовитися з Путіним щодо кібератак

Президент США Джо Байден перед початком свого робочого турне до Європи розповів журналістам про очікування від поїздки. Зокрема, розповів, чи вірить у прогрес після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Хто знає?", - відповів на це Байден, додавши, що питання кібератак буде частиною переговорів з російським президентом.

Так, главу Білого дому запитали, чи вважає він, що зможе домовитися з Путіним про припинення кібератак, націлених на США.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня у Женеві. Як говорили у Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

У Вашингтоні також заявляли, що США готують більш агресивну відповідь Росії за кібератаки. Водночас Білий дім офіційно не заявляв про причетність російського уряду до останніх кібератак.

Крім того, в американському Держдепі попереджали Росію про відповідь у разі "агресивних або нерозважливих" дій перед самітом Байдена і Путіна.

Додамо, більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна".