Байден отменил визит в Австралию из-за переговоров по увеличению лимита госдолга

Президент США Джо Байден сократил программу своей зарубежной поездки на фоне угрозы дефолта в стране. Он вернется в США после саммита G7 в Японии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Президент Байден вернется в Соединенные Штаты по завершении саммита G7, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса и обеспечить его действия до крайнего срока, позволяющие не допустить дефолта", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер.
Ранее Джо Байден планировал на этой неделе принять участие в саммите лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме, а также посетить Австралию и Папуа-Новую Гвинею.
В Белом доме также заявили, что члены Конгресса от обеих партий и палат должны собраться вместе, чтобы предотвратить дефолт, как они уже делали это 78 раз ранее.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты даже в случае дефолта будут иметь возможность оказывать Украине военную помощь до конца финансового года за счет выделенных Конгрессом средств.
Напомним, без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет одалживать деньги для покрытия расходов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, если Конгресс продолжит бездействовать, власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.
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