RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден отменил визит в Австралию из-за переговоров по увеличению лимита госдолга

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден сократил программу своей зарубежной поездки на фоне угрозы дефолта в стране. Он вернется в США после саммита G7 в Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Байден вернется в Соединенные Штаты по завершении саммита G7, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса и обеспечить его действия до крайнего срока, позволяющие не допустить дефолта", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер.

Ранее Джо Байден планировал на этой неделе принять участие в саммите лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме, а также посетить Австралию и Папуа-Новую Гвинею.

В Белом доме также заявили, что члены Конгресса от обеих партий и палат должны собраться вместе, чтобы предотвратить дефолт, как они уже делали это 78 раз ранее.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты даже в случае дефолта будут иметь возможность оказывать Украине военную помощь до конца финансового года за счет выделенных Конгрессом средств.

Напомним, без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет одалживать деньги для покрытия расходов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, если Конгресс продолжит бездействовать, власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден