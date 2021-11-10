ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Байден і Сі Цзіньпін проведуть віртуальну зустріч наступного тижня

Новость на русском →
Середа 10 листопада 2021 02:41
Байден і Сі Цзіньпін проведуть віртуальну зустріч наступного тижня Фото: Сі Цзіньпін (flickr by Haluk Beyazab)
Автор: Артур Родивилов

Віртуальна зустріч президента США Джо Байдена і китайського лідера Сі Цзіньпіна відбудеться наступного тижня. Дата переговорів не визначена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обидві сторони заявили, що досягли принципової домовленості про проведення віртуальної зустрічі між Байденом і Цзіньпіном до кінця року після переговорів у швейцарському Цюриху минулого місяця між радником з національної безпеки США Джейком Салліваном і головним дипломатом Китаю Ян Цзечі.

Джерела повідомили Reuters минулого місяця, що, враховуючи внутрішні обмеження Китаю на COVID-19 і небажання Сі подорожувати, Вашингтон має намір провести відеоконференцію в листопаді.

Заступника прессекретар Білого дому Карін Жан П'єр на брифінгу в понеділок запитали про терміни віртуальної зустрічі, і вона підтвердила, що між Байденом і Сі існує принципова домовленість провести її до кінця року.

Вона сказала, що на робочому рівні триває підтвердження деталей, але відмовилася повідомити подробиці.

Представники Білого Дому та посольства Китаю у Вашингтоні відмовилися підтвердити, чи відбудеться зустріч наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Си Цзиньпинь
NEWS
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС