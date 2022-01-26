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Шольц зустрінеться з Байденом в США. Bild дізнався дату

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Берлін, Середа 26 січня 2022 17:09
Шольц зустрінеться з Байденом в США. Bild дізнався дату Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе зустріч з президентом США Джо Байденом. Переговори заплановані на 7 лютого у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними джерел видання в урядових колах, Шольц зустрінеться з Байденом у Білому домі. За словами співрозмовників журналу, зустріч запланована на 7 лютого.

Офіційно зустріч Шольца та Байдена поки що тримається в секреті. Представник уряду заявив виданню, що плани поїздок канцлера Німеччини прокоментують тоді, коли буде можливість.

Як зазначає видання, призначення зустрічі лідерів Німеччини та США відбувається на тлі ситуації навколо України. Однією із важливих тем переговорів стане реакція Заходу на загрозливі дії президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше стало відомо про відмову Шольца пропозицію Байдена обговорити ситуацію навколо України.

Зазначимо, 25 січня Байден обговорив ситуацію із нарощуванням російських військ на кордоні з Україною з європейськими лідерами.

Як повідомляло РБК-Україна, США розглядають можливість посилення військового контингенту у Східній Європі.

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