Байден про санкції проти РФ за напад на Україну: "Ми готові заплатити будь-яку ціну"

Президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введенні санкцій проти Росії, у разі її вторгнення в Україну. Він додав, що Вашингтон не хоче прямого зіткнення з Москвою, але готовий відповісти, якщо під удар потраплять американці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена .

"Якщо Росія зробить серйозну помилку, почавши агресію проти України, то відповідальні держави не будуть вагатися у своїй відповіді. Ми будемо захищати свободу. Ми готові заплатити будь - яку ціну", - сказав Байден.

Він також погрожував Росії важкими санкціями, зокрема проти фінансових інституцій. За його словами, у разі агресії проти України газопровід "Північний потік-2" не буде завершено. При цьому Байден зазначив, що можливі нові санкції Заходу проти РФ вдарили б по США, спричинивши зростання цін на пальне.

Байден також заявив, що США не хочуть прямої конфронтації з Росією, але якщо під російський удар в Україні потраплять американці, Вашингтон реагуватимуть.