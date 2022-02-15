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Байден про санкції проти РФ за напад на Україну: "Ми готові заплатити будь-яку ціну"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введенні санкцій проти Росії, у разі її вторгнення в Україну. Він додав, що Вашингтон не хоче прямого зіткнення з Москвою, але готовий відповісти, якщо під удар потраплять американці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"Якщо Росія зробить серйозну помилку, почавши агресію проти України, то відповідальні держави не будуть вагатися у своїй відповіді. Ми будемо захищати свободу. Ми готові заплатити будь - яку ціну", - сказав Байден.

Він також погрожував Росії важкими санкціями, зокрема проти фінансових інституцій. За його словами, у разі агресії проти України газопровід "Північний потік-2" не буде завершено. При цьому Байден зазначив, що можливі нові санкції Заходу проти РФ вдарили б по США, спричинивши зростання цін на пальне.

Байден також заявив, що США не хочуть прямої конфронтації з Росією, але якщо під російський удар в Україні потраплять американці, Вашингтон реагуватимуть.

Нагадаємо, раніше Байден із президентом Франції Еммануелем Макроном домовилися перевірити заяви Росії про відведення своїх військ від кордонів України.

Зазначимо, 15 лютого Міністерство оборони Росії оголосило про початок повернення військових із навчань до місць постійної дислокації. Йшлося про військові округи, які межують з Україною.

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