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Байден распорядился предоставить дополнительную помощь Израилю после нападения ХАМАС

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена, которого цитирует The Guardian.

При этом на данный момент неизвестно чем именно США решили помочь Израилю.

Отметим, что Politico со ссылкой на американских чиновников сообщало, что администрация Байдена работает над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.

В то же время телеканал Sky News сообщает, что США могут перекинуть свои корабли и военные самолеты "ближе" к Израилю.

Что этому предшествовало

Вчера террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек.

Ранее президент США заявлял, что Вашингтон поддерживает Израиль и его право на самооборону. Он также добавил, что Штаты позаботятся о том, чтобы Иерусалим получил всю необходимую помощь и смог защищать себя от террористической угрозы.

К тому же, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сегодня Штаты объявят о предоставлении поддержки Израилю.

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