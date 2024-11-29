Байден раскритиковал массированный ракетный удар РФ по Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США на сайте Белого дома.

Байден назвал атаку "возмутительной" и отметил, что она "служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии".

Он выразил поддержку нашей стране и напомнил, что в начале этого года, по его поручению, "Соединенные Штаты начали определять приоритетность экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину".

"Вследствие этого решения, Министерство обороны поставило Украине сотни дополнительных ракет ПВО, и дальнейшие поставки продолжаются. В течение нескольких месяцев моя Администрация работала над тем, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической сети в рамках подготовки к зиме, и Министерство обороны продолжает предоставлять Украине другие критические возможности, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику", - отмечается в заявлении главы Белого дома.

Байден также отметил, что "Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решимость украинского народа". И добавил, что "Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу".