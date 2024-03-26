Байден на год продлил действие санкций против РФ за причастность к кибератакам

В администрации Байдена указывают, что существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов.

"По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2024 года", - говорится в заявлении.

Поэтому Байден решил продлить на один год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с указом 13694.

Также на странице Белого дома указано, что речь идет о сохранении действия мер, введенных не только указом президента США 13694, но и аналогичным документом под номером 13757.

О чем идет речь

В 2015 году бывший президент Барак Обама разрешил Минфину США вводить санкции против лиц, осуществляющих кибератаки.

Через год документ дополнили, и санкции уже могли вводить против лиц, причастных к киберактивности, которая угрожает существенной угрозой для национальной безопасности, внешней политики, экономического благополучия или финансовой стабильности Соединенных Штатов, а также направлена на подрыв избирательных процессов или институтов США.

Тогда под ограничения попали:

ФСБ России;

Главное разведывательное управление Генштаба РФ;

ООО "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга;

НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных";

организация "ЦОР Секьюрити" из Москвы.

А в 2017 году эти ограничения были закреплены еще и в законе "О противодействии противникам Америки с помощью санкций".

Санкции против РФ за кибердеятельность

В январе сообщалось, что Австралия наложила санкции на россиянина за роль в кибератаке на страховую компанию Medibank. Хакеры совершили одну из самых больших краж данных, которая затронула около 10 миллионов клиентов.

А в феврале Соединенные Штаты Америки ввели санкции против двух россиян, занимавшихся вымогательством в составе кибергруппировки LockBit.