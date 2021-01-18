Байден вирішить з радниками, чи можна ділитися секретною інформацією із Трампом

Обраний президент США Джо Байден очікує рекомендації своїх радників з питань розвідки. Вони повинні проаналізувати, чи можна ділитися секретною інформацією із 45-м президентом США Дональдом Трампом після того, як він залишить свій пост.

Про це пише Reuters.

Колишня головна заступниця директора з питань національної розвідки Сью Гордон висловилась проти передачі такої інформації Трампу після завершення його каденції.

Після цього майбутній керівник апарату Білого дому Рон Клейн заявив, що таке питання розглядається. Він наголосив, що Байден хотів би почути своїх фахівців з розвідки перед тим, як приймати будь-яке рішення.

"Ми, безумовно, спитаємо рекомендацій у спеціалістів з розвідки в адміністрації Байдена... і ми будемо діяти відповідно цих рекомендацій", - сказав він.

Раніше віце-президент США Майк Пенс пообіцяв шанувати американську історію і забезпечити безпечну передачу влади обраному президенту Джо Байдену.

Крім того, у Пентагоні обіцяють передати владу Байдену мирним шляхом.