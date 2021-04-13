Байден вирішив не змінювати посла США в РФ, - CNN

За даними телеканалу, Саллівана вважають надійною людиною. Але при цьому США планують посилювати тиск на Росію.

Також колишній посол США в Росії Джон Теффт повідомив, що Адміністрація Байдена "вирішила, що професіоналізм, продемонстрований Салліваном - це найцінніша річ у ситуації, коли відбуваються політичні зміни у відносинах США і РФ".

Джона Саллівана призначили послом США в РФ при президентові Дональді Трампі. Байден замислювався про заміну посла, але вирішив зберегти його на посаді.

Нагадаємо, 18 березня посла Росії в США Анатолія Антонова "запросили" на консультації до Москви.

Раніше повідомлялося, що США налаштовані на діалог з Росією там, де це сприяє просуванню американських інтересів. Водночас США зможуть залучити Росію до відповідальності за зловмисні дії..