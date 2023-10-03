Байден вместе с союзниками обсудил поддержку Украины, - Белый дом

"Сегодня утром президент Байден провел совещание с союзниками и партнерами, чтобы скоординировать нашу постоянную поддержку Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это произошло через несколько дней после того, как Конгресс США принял временный законопроект о государственных расходах, который, в частности, не включал помощь Украине.

На совещании присутствовало:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен;

Президент Европейского совета Шарль Мишель;

Канцлер Германии Олаф Шольц;

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони;

Премьер-министр Японии Фумио Кисида;

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;

Президент Польши Анджей Дуда;

Президент Румынии Клаус Иоганнис;

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак;

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Информация от Дуды

Президент Польши сообщил, что недавно завершилась часовая телефонная конференция по приглашению Джо Байдена. Он пригласил на конференцию страны "Большой семерки" и лидеров ЕС, присутствовал также генеральный секретарь НАТО.

"Я представлял нашу часть Европы с Президентом Румынии.

Клаусом Йоханнисом", - говорится в сообщении.

Основной темой стала ситуация в Украине, Байден призвал продолжать оказывать помощь стране. Дуда отметил, что они полны решимости поддерживать Украину. Также он добавил, что Польша одна из ключевых стран по вопросам помощи Украине.

Байден же подчеркнул разумное поведение перед лицом провокаций, с которыми мы сталкиваемся со стороны Беларуси. Он добавил, что в таких ситуациях Польша можем быть уверены в поддержке НАТО.

Ситуация с помощью США

Проблема с последующей помощью США в Украине возникла после того, как ультраправые республиканцы начали блокировать принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, лишние расходы. Дошло до того, что правительству США угрожал так называемый "шатдаун" - прекращение работы. В частности, они выступали против дополнительной помощи Украине.

К счастью, вечером 30 сентября Палата представителей одобрила временное финансирование правительства во избежание "шатдауна", который должен был состояться уже 1 октября. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина .