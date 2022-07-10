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Байден розглядає можливість введення в США надзвичайного стану: що сталося

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Неділя 10 липня 2022 22:21
Байден розглядає можливість введення в США надзвичайного стану: що сталося Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден планує ввести надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через скасування легалізації права на аборт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що американські репортери поставили Байдену питання, чи не розглядає він можливість оголошення надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я щодо доступу до абортів.

У відповідь президент США заявив, що доручить співробітникам своєї адміністрації з'ясувати, чи є у нього право вводити надзвичайний стан в ситуації, що склалася і які будуть наслідки такого рішення.

При цьому в Reuters підкреслили, що Байден відчуває тиск з боку партії демократів. Це пов'язано з рішенням Верховного Суду, який скасував легалізацію права на аборт по всій території Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховний суд США скасував рішення у справі "Роу проти Уейда" 1973 року, яке давало жінкам конституційне право на аборт. Тепер близько 26 штатів можуть офіційно заборонити аборти.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Надзвичайний стан
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