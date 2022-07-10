Байден розглядає можливість введення в США надзвичайного стану: що сталося

Президент США Джо Байден планує ввести надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через скасування легалізації права на аборт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання зазначає, що американські репортери поставили Байдену питання, чи не розглядає він можливість оголошення надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я щодо доступу до абортів.

У відповідь президент США заявив, що доручить співробітникам своєї адміністрації з'ясувати, чи є у нього право вводити надзвичайний стан в ситуації, що склалася і які будуть наслідки такого рішення.

При цьому в Reuters підкреслили, що Байден відчуває тиск з боку партії демократів. Це пов'язано з рішенням Верховного Суду, який скасував легалізацію права на аборт по всій території Сполучених Штатів.