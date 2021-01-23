ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Сумнівні звинувачення": у Конгресі США закликали звільнити Навального

Субота 23 січня 2021 05:01
"Сумнівні звинувачення": у Конгресі США закликали звільнити Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Члени підкомітету по Європі, Євразії, енергії і навколишнього середовища Комітету з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США закликали негайно звільнити російського оппозиционнера Олексія Навального. Таке звернення направили глава МЗС РФ Сергію Лаврову.

Про це пише "Голос Америки".

Звинувачення проти Навального в Конгресі назвали "сумнівними", а судовий процес - "ганебним". Російські власті закликали звільнити усіх журналістів і громадян, заарештованих після повернення Навального в Москву.

"Ми глибоко стурбовані останніми подіями, систематичними діями Російської Федерації з придушення свободи слова, громадянського суспільства, незалежних голосів і перспектив у Росії", -сказано у зверненні до Лаврову.

Наголошується, що Конгрес США продовжить вивчати можливість застосування дипломатичних заходів у відповідь на затримання оппозиционнера.

"Якщо пан Навальний або хтось з журналістів і громадян, затриманих у зв'язку з його укладенням, стануть жертвами фізичного насильства, ми негайно почнемо роботу з президентом Байденом і його адміністрацією, щоб гарантувати, що Російська Федерація буде нести відповідальність за таке грубе і політично мотивоване порушення прав людини", - зазначили конгресмени

Раніше президент США Джо Байден доручив розвідувального співтовариства вивчити ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Також кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блинкена прокоментував затримання Навального. Він назвав "дивним", наскільки президент США Володимир Путін боїться однієї людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиНавальный

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся